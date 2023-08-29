В Геленджике просят добровольцев помочь в тушении лесного пожара

Власти Геленджика обратились к добровольцам с просьбой помочь в тушении лесного пожара на Маркотхском хребте. Объявление появилось в Telegram-канале администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

«Уважаемые жители Геленджика. Если у вас есть ранцевые и лесные огнетушители и желаете помочь пожарным, подайте заявку на участие в чат-бот МЦУ и присоединяйтесь к тушению пожара»,— говорится в сообщении.

Подчеркивается, что необходима помощь только экипированных людей, желательно имеющих опыт тушения пожара. Волонтеров ждут завтра в 8 утра у заправки «Лукойл».

Ранее в администрации курорта сообщали, что на месте природного пожара в Геленджике развернут оперативный штаб. Борьбу с огнем осложняет ветер скоростью до 30 метров в секунду.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram