Очевидцы: пожар в Геленджике приближается к «Сафари-парку»

Огонь на горных склонах Геленджика становится сильнее, сообщают очевидцы. Видео пожара, которое публикуют телеграм-каналы, подтверждают эти опасения.

«В Геленджике разгорается новый пожар. Теперь в районе канатной дороги и зоопарка "Сафари-парк"», – сообщает РЕН-ТВ.

Также в соцсетях появилась информация, что руководство зоопарка экстренно собрало работников для борьбы с огнем, до животных осталось меньше километра.

Официальных комментариев в данную минуту нет.

«Сафари Парк» — один из крупнейших зоопарков в Краснодарском крае с уникальной коллекцией животных. На его территории обитают около 250 животных и птиц.

Ранее в краевом управлении МЧС сообщали, что площадь природного пожара в Геленджике достигла 1,5 га. В его тушении задействовали вертолет Ми-8 МЧС России, более 50 человек и 20 единиц техники. Предположительным виновником пожара стал местный житель, который развел костер.

Наталья Решетняк

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