Госзакупки подталкивают к союзникам

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) намерена унифицировать подходы к проведению госзакупок на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), что обеспечит равный доступ на их национальные рынки. Для этого предлагается обновить правила закупочных процедур в договоре о ЕАЭС в соответствии с цифровыми возможностями. Параллельно комиссия предлагает синхронизировать внедрение цифровых решений — например, реестров товаров и производителей, а также банковских гарантий в электронном виде в странах союза. Впрочем, применение новаций странами останется добровольным — корректировка союзного регулирования должна лишь сблизить развитие национальных закупочных законодательств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, коллегия ЕЭК утвердила перечень мер по полноценной цифровизации госзакупок в странах ЕАЭС. Вопрос рассматривался вчера в рамках реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года и мер по повышению устойчивости экономик стран—участниц ЕАЭС. Страны союза, напомним, давно констатируют, что при декларируемом равном доступе к закупкам на практике возможности контрагентов из ЕАЭС ограничены из-за разных требований национальных законодательств.

Так, поставщики жаловались на искусственные барьеры из-за невозможности получить гарантии в национальных банках и отсутствие взаимного признания электронной цифровой подписи (см. “Ъ” от 18 января 2021 года). Документ ЕЭК содержит пункт о доработке функционала электронных торговых площадок для работы с электронными цифровыми подписями. Этот пункт также включен и в план мер по взаимному признанию ЭЦП (см. “Ъ” от 12 октября 2021 года). Кроме того, вчерашнее решение содержит еще четыре группы мер в области закупок. В частности, это формирование правовой основы для проведения конкурентных закупок в электронном формате, что потребует внесения изменений в договор о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. До конца 2022 года комиссии предстоит лишь «проработка вопроса о целесообразности» таких поправок. Как пояснил “Ъ” замглавы департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок ЕЭК Павел Жуковский, проработка потребовалась для уточнения формулировок, после чего уже будет подготовлен проект изменений.

Изучения потребует и вопрос об автоматизации допуска поставщиков одного государства к участию в закупках других. Еще два блока мер подлежат проработке до июля 2023 года и требуют уже практических изменений от стран ЕАЭС — это совершенствование функционала электронных площадок (в части отчетности, автоматизации квалификации участников и ведения реестров договоров, жалоб и недобросовестных поставщиков) и создание новых информсистем (реестра банковских гарантий, каталогов стандартизированных товаров, реестра товаров и их производителей, мониторинга сговоров при закупках). «Какие из этих цифровых новаций внедрять, страны будут решать сами с учетом собственных потребностей — это добровольная история. Нам важно наметить единую траекторию изменений и собрать лучшие практики, которые есть в ЕАЭС»,— разъясняет господин Жуковский.

По словам члена коллегии, министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, для реализации мероприятий будет создана рабочая группа из представителей уполномоченных органов и операторов торговых систем. Министр ожидает, что документ обеспечит полноценный доступ поставщиков всех стран ЕАЭС к участию в закупках друг друга. Впрочем, военная операция РФ на Украине и вызванные ею санкции создали новую проблему в этой области: хотя евразийский бизнес долгое время добивался формирования равного доступа к национальным закупкам, теперь вовлечение компаний из ЕАЭС в поставки для РФ (самый крупный рынок в ЕАЭС) осложнено неполной конвертируемостью рубля, при этом договориться о переходе на национальные валюты ЕАЭС пока не удалось.

Диана Галиева