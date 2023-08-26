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Коммерсантъ FM
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Минпромторг: вопрос финансовой поддержки ОСК будет решен за несколько месяцев

Вопросы финансовой поддержки Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) со стороны государства решатся до конца 2023 года или в начале следующего. Об этом сообщил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов по итогам представления нового гендиректора ОСК Андрея Пучкова в Санкт-Петербурге. Специалисты ВТБ, которому в доверительное управление на пять лет передаются 100% акций ОСК, уже начали аудит корпорации.

Виктор Евтухов

Виктор Евтухов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Виктор Евтухов

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Что касается программы финансового оздоровления ОСК, вы знаете, что сейчас реализуется та программа, которая была принята три года назад. Но, к сожалению, по ряду параметров она не выполняется. Все вопросы, связанные с финансовой поддержкой ОСК со стороны государства, будут решены в течение нескольких месяцев — либо до конца этого года, либо в начале следующего»,— сообщил журналистам господин Евтухов (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, новому главе ОСК необходимо провести полный аудит корпорации для ознакомления с ситуацией, а ключевые показатели эффективности доверительного управления будут зафиксированы через полгода. «Сейчас специалисты банка проводят аудит»,— рассказал замминистра.

После того как президент Владимир Путин одобрил передачу ОСК в доверительное управление ВТБ, в руководстве корпорации произошли кадровые перестановки. Возглавивший 23 августа ОСК господин Пучков до перехода в корпорацию был первым зампредом ВТБ. Вчера, 25 августа, председателем совета директоров ОСК был избран глава ВТБ Андрей Костин.

100% акций ОСК находится в федеральной собственности. Корпорация объединяет более 50 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и машиностроительных заводов, научно-исследовательских центров и предприятий в 15 регионах РФ. Выручка ОСК за 2022 год, по данным компании, составила 350 млрд руб.

Источники «Ъ» сообщали, что причиной передачи акций ОСК в доверительное управление стал срыв программы финансового оздоровления корпорации.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «В наши банки заходили корабли».

Мария Федотова

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