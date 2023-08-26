Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Торкунов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Анатолий Торкунов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 73 года ректору МГИМО, академику РАН Анатолию Торкунову

Его поздравляет генеральный директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский:

— Дорогой Анатолий, поздравляю с днем рождения! Не секрет, что Вы увлеченный театрал, сами ставили любительские спектакли и играли в капустниках, но мало кто представляет, каким талантом сценариста, режиссера и продюсера должен обладать ректор легендарного МГИМО! Умение управлять огромной «труппой» амбициозных профессионалов, каждый из которых призван работать на общий успех, чувство логики при сплетении разных навыков, умений, жанров в едином вузе, удивительное сочетание традиции и новации — все это сближает МГИМО с моим любимым театром! Здоровья, удачи, творчества и неизменного признания, дорогой Анатолий Васильевич!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»