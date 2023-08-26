Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Анатолий Торкунов

Анатолий Торкунов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Анатолий Торкунов

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 73 года ректору МГИМО, академику РАН Анатолию Торкунову

Его поздравляет генеральный директор Московского театра оперетты Владимир Тартаковский:

— Дорогой Анатолий, поздравляю с днем рождения! Не секрет, что Вы увлеченный театрал, сами ставили любительские спектакли и играли в капустниках, но мало кто представляет, каким талантом сценариста, режиссера и продюсера должен обладать ректор легендарного МГИМО! Умение управлять огромной «труппой» амбициозных профессионалов, каждый из которых призван работать на общий успех, чувство логики при сплетении разных навыков, умений, жанров в едином вузе, удивительное сочетание традиции и новации — все это сближает МГИМО с моим любимым театром! Здоровья, удачи, творчества и неизменного признания, дорогой Анатолий Васильевич!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...