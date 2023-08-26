«Краснодар» ударился в штангу

На старте шестого тура чемпионата России по два очка потеряли лидеры. ЦСКА сыграл вничью 1:1 с «Оренбургом», а «Краснодару» не удалось победить «Факел» — 0:0. Но кубанцы с 14 очками по-прежнему занимают первое место и вполне могут сохранить его за собой до следующего тура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Матч с ЦСКА был дебютом нового главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии, который на днях принял команду у Иржи Ярошика. Начинать испанскому специалисту, ранее возглавлявшему клубную академию, пришлось практически с нуля, так как по итогам пяти туров чемпионата южноуральцы набрали всего одно очко и опустились на последнее место. А соперник для начала ему достался слишком серьезный. Кстати, армейцы, не так давно разгромившие «Оренбург» на его поле со счетом 6:0 в рамках Кубка России, тоже внесли свою лепту в отставку Ярошика.

По первым впечатлениям тренерская перестановка мобилизовала хозяев, и у них даже просматривались какие-то проблески той резкой игры, которую они демонстрировали в прошлом, очень успешном для себя сезоне.

Атаки оренбуржцев выглядели более опасно, хотя им, безусловно, не хватало логического завершения. По воротам обе команды били редко и не метко. Тем не менее у Юрия Ковалева была хорошая возможность забить, когда он продрался через Ивана Облякова и оказался один на один с Владиславом Торопом, который вновь замещал Игоря Акинфеева. В том эпизоде 19-летний вратарь не растерялся, а вот когда Брайан Мансилья на удачу пальнул издали, он ошибся и дал шанс на добивание. Торопу повезло, что его огрех подчистил защитник. Впрочем, и ЦСКА до перерыва создал голевой момент, когда Федор Чалов в гордом одиночестве вышел на голкипера и Николай Сысуев парировал его удар.

Хозяева и во втором тайме играли неплохо, но пропустили с углового, позволив Антону Заболотному вторым темпом набросить мяч на Мойзеса, который головой переправил его в сетку. При этом «Оренбургу» не фартануло, когда потом Ковалев тоже бил головой и угодил в штангу. Армейцы выпустили на замену своего свежего новичка — чилийского нападающего Виктора Давилу, однако больше давили подопечные Деограсии, и они додавили-таки гостей. К ответному голу привела достаточно простая комбинация с навесом в штрафную площадь в исполнении аргентинской связки Брайан Мансилья—Лукас Вера. Причем более мощный Мансилья подавал, а маленький Вера замыкал. Уже перед финальным свистком Степан Оганесян мог принести оренбуржцам первую победу, но москвичей спасла перекладина. Получилась ничья 1:1, и ЦСКА, выступавший вроде бы в статусе явного фаворита, не сумел подняться на промежуточное третье место, сократив до минимума отставание от «Краснодара» с «Уралом».

Как в Оренбурге, так и в Воронеже фаворит был очевиден. «Факел» взял первые очки только в пятом туре чемпионата, одолев дома «Пари Нижний Новгород», и находился на 15-м месте, тогда как «Краснодар» лидировал в премьер-лиге, пусть и не единолично, опережая «Урал» лишь по дополнительным показателям. Но у кубанцев также возникли трудности.

Как и в предыдущем матче с «Локомотивом», они опять не реализовали пенальти, который назначили за игру рукой полузащитника хозяев Никиты Моцпана. Не помогло даже то, что черно-зеленые, как говорится, сменили ногу, и вместо Эдуарда Сперцяна к «точке» подошел Джон Кордоба. Колумбиец обманул вратаря Виталия Гудиева и попал точно в штангу. А затем еще и Никита Кривцов после паса Кордобы залепил в перекладину. Правда, при всех проблемах с реализацией оборонялся «Краснодар» по-прежнему почти безупречно. Максимум, на что мог рассчитывать «Факел» по такой игре, это ничья 0:0. В первом тайме впереди у него было ноль моментов.

Но во второй половине именно воронежцы едва не размочили счет.

Просто невероятный сейв совершил вратарь гостей Матвей Сафонов, когда Ильнур Альшин с близкой дистанции пробил головой, да еще с отскоком от газона. Между тем краснодарцы как-то совсем перестали генерировать острые ситуации в нападении, и нулевая ничья уже представлялась абсолютно закономерным исходом. Постепенно команды напрочь забыли о воротах и завязли в своеобразном клинче. В концовке у «Краснодара» дважды был близок к цели молодой Александр Кокшаров, и все же в этом матче обошлось без голов. Лидер чемпионата разжился только одним очком, но учитывая, что «Урал» ждет встреча с «Зенитом», весьма вероятно, останется первым с 14 баллами.

Александр Ильин