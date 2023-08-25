Глава минобразования Новосибирской области покидает свой пост

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук покинул свой пост. На этой должности он работал с 2018 года, сообщает Telegram-канал облправительства «Новосибирь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Сергей Федорчук работает министром уже более пяти с половиной лет, и мы приняли совместное решение, что пора что-то менять в жизни и в биографии. Сергей Владимирович уходит с поста, но не уходит из сферы образования и воспитания», – заявил губернатор Андрей Травников.

На должность нового главы минобра области губернатор предложил кандидатуру Марии Жафяровой. Она возглавляет Новосибирский педагогический колледж 1 им. А.С. Макаренко. Также Мария Жафярова ранее уже работала в областном минобре на должности замминистра.

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Александр Киселев