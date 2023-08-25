Минфин заявил об отсутствии планов повышать ставку по льготной ипотеке

Ставку по ипотеке на первичное жилье с господдержкой не планируется поднимать после внепланового повышения ключевой, она сохранится на уровне 8%, сообщили «Известиям» в Минфине. 15 августа Банк России повысил ключевую ставку сразу на 3,5 п. п., до 12%, «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».

О повышении ключевой ставки Банк России объявил по итогам внепланового заседания. Ставку увеличили с 8,5% до 12%. В последний раз ее поднимали так резко только 28 февраля 2022 года — с 9,5% до 20%. Следом за увеличением ставки ужесточились условия по льготной ипотеке. Ипотечную ставку подняли с 7% до 12%.

Позднее последовало постепенное снижение Банком России ключевой ставки. К июню ее снизили до 9,5%. В сентябре ставку установили на уровне 7,5%. Параллельно уменьшали проценты и по госпрограмме — до 9% в апреле и до 7% в июне.

По данным Банка России, объем кредитов населению в июле вырос на 529 млрд руб. (до 30,5 трлн руб.), или на 1,8% (против 2,1% в июне). Основным источником ускоренного роста стала ипотека с господдержкой, объемы которой выросли за июль на 12% (объемы по ипотеке по рыночным ставкам снизились на 7%).

Подробнее — в материале «Ъ» «Льготная ипотека и рост потребления разгоняют темпы кредитования».

Милена Костерева