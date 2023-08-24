Главные новости за 24 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В жилом доме в Сочи произошел пожар, распространившийся на 550 кв. м. В здании сгорело семь квартир. Пожарные эвакуировали 60 жильцов, 16 из них разместят в гостинице. Прокуратура начала проверку.

В Краснодаре заработал первый этап второй очереди Краевой клинической больницы №1. В новом корпусе объединили самые востребованные направления современной медицины.

В суд направили уголовное дело в отношении стрелка из Крымска. Он хотел убить свою бывшую супругу и сына после развода и последующего раздела их совместного имущества. Однако его жертвами стали четыре случайных прохожих.

Генпрокуратура взяла на контроль региональную проверку по факту выселения из ипотечной квартиры семьи погибшего участника специальной военной операции (СВО). Сейчас семья проживает в съемной квартире.

Самолет Airbus A321, выполняющий рейс по маршруту Сочи — Екатеринбург, подал сигнал тревоги, пролетая над Каспийским морем. Судно принадлежит «Уральским авиалиниям».

Главного бухгалтера «Черномор-Нефтестроя» осудили условно за хищение у банка 520 млн руб. Надежду Повольновую признали виновной в мошенничестве в сфере страхования.

При проверке садовых товариществ Новороссийска Азово-Черноморская природоохранная прокуратура выявила более 20 фактов захвата земель лесного фонда. Захват участков произошел из-за отсутствия границ СНТ, к которым примыкает лес.

В Краснодаре на таможне выявили контрабанду химических веществ. Таможенники и сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю обнаружили более 1 тонны сульфида натрия и 100 кг натрия кремнефтористого, которые могут быть использованы для создания химического оружия.

В Адыгее трагически погиб прокурор Южного административного округа (ЮАО) Москвы Анзор Меретуков. Он неудачно упал с лошади, ударившись головой.

Пробки на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября. В Краснодарской таможне по Сочи заявили, что август традиционно стал пиковым по загрузкам месяцем.

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