Главбуха «Черномор-Нефтестроя» осудили условно за хищение у банка 520 млн рублей

Первомайский районный суд Краснодара осудил бывшего главного бухгалтера ООО «Черномор-Нефтестрой» Надежду Повольновую за мошенничество в сфере страхования. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, женщина похитила у банка более 520 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

В августе 2020 года женщина с сообщниками (уголовное дело в их отношении выделено в отдельное производство) подала в банк заявку на заключение договора об открытии кредитной линии для ООО «Черномор-Нефтестрой». При этом она изначально не собиралась выплачивать кредит. Для получения положительного решения мошенники предоставили в банк заведомо подложные контракты на выполнение строительно-монтажных работ, якобы заключенные между организацией и компанией. В них была указана недостоверная стоимость работ и услуг, подлежащих оплате «Черномор-Нефтестрой».

После открытия кредитной линии и поступления на расчетный счет организации средств бухгалтер и ее сообщники обратили их в свою пользу. В результате они причинили КРФ АО «Россельхозбанк» ущерб на более чем 520 млн руб. Преступников раскрыли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Суд признал Надежду Повольновую виновной по ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159.1 УК РФ. В судебном заседании она полностью признала вину, от дачи показаний отказалась. Ей назначили три года лишения свободы условно, с испытательным сроком три года. Также в пользу АО «Россельхозбанк» суд взыскал с нее более 521,8 млн руб.

Татьяна Ручкина

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