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Вылетевший из Сочи в Екатеринбург самолет подал сигнал тревоги над Каспием

Самолет Airbus A321, выполняющий рейс по маршруту Сочи — Екатеринбург, подал сигнал тревоги, пролетая над Каспийским морем, передает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы. Лайнер принадлежит «Уральским авиалиниям».

Фото: «Ъ-Кубань»

Фото: «Ъ-Кубань»

По данным источника агентства, экипаж самолета запросил посадку в ближайших аэропортах спустя час после взлета, находясь в районе Каспийского моря у побережья Дагестана.

По данным Telegram-каналов, в багажном отсеке началось задымление. Сейчас самолет готовится к посадке в Минеральных Водах.

Накануне самолет Boeing-737, выполнявший рейс Москва — Сочи, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за неисправности системы кондиционирования.

Наталья Решетняк

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