В суд направили дело стрелка из Крымска, убившего четырех прохожих после развода

В суд направлено уголовное дело в отношении стрелка из Крымска, который убил четырех случайных прохожих, покушался на убийство бывшей супруги и сына и совершил суицид. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

По версии следствия, с 6 июля 2018 года мужчина испытывал личные неприязненные отношения к своей бывшей 66-летней супруге и родному 43-летнему сыну из-за развода и последующего раздела их совместного имущества в судебном порядке. 24 ноября 2022 года Крымский районный суд отказал ему в удовлетворении исковых требований к родственникам.

В этот же день 66-летний мужчина взял свой охотничий гладкоствольный карабин «Ланкастер» и не менее 100 охотничьих патронов, снаряженных дробью и пулями, и поехал к месту жительства бывшей жены и сына. Экс-супругу он заметил у торгового центра «Славянский» и попытался выстрелить ей в спину, но не смог из-за обмотанной на карабине ткани.

Женщина начала убегать и звать людей на помощь. К ней подбежал прохожий и подставил подножку ее бывшему супругу, от чего он упал, а бывшая супруга и прохожий сбежали. После этого мужчина не менее шести раз выстрелил в сторону трех незнакомых ему людей. Один из них скончался на месте, второй — в больнице через несколько дней, еще один мужчина не пострадал.

После этого преступник снарядил магазин 15 патронами и на своем автомобиле снова поехал искать экс-жену и сына, чтобы их убить. Он прибыл к их дому, где в цокольном этаже расположены находящиеся у них в собственности офисы. Там он убил еще двух человек, выстрелив не менее семи раз с близкого расстояния. Он пытался убить еще троих офисных работников, но они спрятались за мебелью.

Находясь во дворе, мужчина заметил своего сына на балконе второго этажа дома и с близкого расстояния не менее двух раз в него выстрелил. Однако молодой человек успел спрятаться в квартире. После этого преступник стрелял по припаркованным рядом трем автомобилям, а позже сел в чужой автомобиль Opel Astra и выстрелил из карабина себе в голову.

Мужчина обвиняется по ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п.п. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство и убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений). Представитель обвиняемого против прекращения уголовного дела в связи со смертью. Поэтому уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения.

Татьяна Ручкина

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