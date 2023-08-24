В Краснодаре на таможне выявили контрабанду химических веществ

Сотрудники Краснодарской таможни и УФСБ по Краснодарскому краю выявили контрабанду более 1,1 тонны химических веществ. Как сообщает пресс-служба Краснодарской таможни, они могут быть использованы для создания химического оружия.

Участник внешнеэкономической деятельности вывез из России в одну из стран ближнего зарубежья товар, подпадающий под обязательный экспортный контроль. Всего таможенники обнаружили более 1 тонны сульфида натрия, а также 100 кг натрия кремнефтористого.

Товар может быть вывезен в иностранные государства только по лицензии Федеральной службы по техническому и экспортному контролю РФ, которой не было. В связи с этим возбуждены и расследуется два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

Татьяна Ручкина

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