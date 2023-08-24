Прокуратура начала проверку после крупного пожара в жилом доме в Сочи

Прокуратура организовала проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Сочи, площадь которого составила 550 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Краснодарскому краю.
Фото: пресс-служба УВД по Сочи
Сотрудники прокуратуры установят причины и условия произошедшего. Ход и результаты проверки находятся на особом контроле районного ведомства.
Вечером 24 августа по Новороссийскому шоссе в Сочи в четырехэтажном здании произошло возгорание силового вводного кабеля. Погибших и пострадавших в результате пожара нет. На месте происшествия развернут оперативный штаб.
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