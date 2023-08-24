В Краснодаре открыли новый корпус Краевой клинической больницы №1

В Краснодаре заработал первый этап второй очереди Краевой клинической больницы №1. Как сообщает пресс-служба администрации региона, в новом корпусе объединили самые востребованные направления современной медицины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

«Сегодня состоялось долгожданное открытие первого этапа второй очереди Краевой клинической больницы №1. Мы шли к этому с 2014 года. Теперь в регионе есть центр, аналогов которому нет на юге страны»,— отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Новый корпус состоит из восьми этажей. В него переехали краевой ожоговый центр, отделения сосудистой хирургии, детской кардиохирургии, а также несколько отделений реанимации и интенсивной терапии. В новом центре впервые в крае создали гибридные операционные для всех видов хирургии, с помощью которых медики теперь смогут проводить одновременно вмешательства как минимум на двух разных органах.

В новом корпусе сделали широкие проемы, что позволит привезти из реанимации пациента на его же кровати. В отделении установили вентиляцию, охлаждение аппаратуры, правильно расставили процедурные столы и медицинскую мебель. Кроме того, врачи корпуса будут использовать новейшую медтехнику.

На новых площадях в два раза увеличат количество эндоскопических исследований, в том числе наиболее востребованных поднаркозных. Аппараты КТ, МРТ, флюороскопии, ангиографы, рентген, маммограф и другая медтехника позволит качественно и быстро проводить исследования. Кроме того, для вымораживания опухолей в легких, почках и печени будут использовать первую в России криотерапевтическую установку.

Татьяна Ручкина

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