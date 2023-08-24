В садовых товариществах Новороссийска выявили более 20 фактов захвата земли

В ходе проверки садовых товариществ Новороссийска Азово-Черноморская природоохранная прокуратура выявила более 20 фактов захвата земель лесного фонда. Об этом «Новороссийскому рабочему» рассказал глава ведомства Олег Сушков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

«По всем этим фактам вышли в суд. Некоторые уже выиграны… К примеру, в Широкой Балке, где были куплены участки, а они находились в лесном фонде, да еще и на территории Абрауского заказника. Человек занялся хозяйственной деятельностью на территории заказника, вырубил деревья»,— отметил прокурор.

Захват участков произошел из-за отсутствия границ СНТ, к которым примыкает лес.

Олег Сушков отметил, что лесная амнистия не позволила вернуть участки, сформированные до 2016 года: право собственности на эти земли было признано за гражданами.

Кроме того, природоохранный прокурор напомнил о возврате в собственность РФ 73 участков в Мысхако, которые бизнесмены нарезали на землях лесного фонда прямо у подножия горы Колдун.

Наталья Решетняк

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