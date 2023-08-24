Таможня: пробки на границе Абхазии и Сочи сохранятся до октября

Пробки на российско-абхазской границе сохранятся до конца сентября. Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Краснодарской таможни по Сочи, сейчас загрузка на дороге сохраняется.

В ведомстве отметили, что в период курортного сезона — с мая по начало октября нагрузка на МАПП Адлер всегда превышает пропускную способность в несколько раз. Август является пиковым месяцем для транспортных нагрузок.

В этом году наблюдается рекордный турпоток. В связи с этим в сутки через российско-абхазскую границу проходят до 70 тыс. человек и проезжают 11 тыс. автомобилей. В пресс-службе таможни ранее отмечали, что пропускная способность пункта превышена более чем в семь раз. При этом к выходным автомобилей на пункте досмотра становится еще больше.

Татьяна Ручкина

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram