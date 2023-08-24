Московский прокурор Анзор Меретуков умер после падения с лошади в Адыгее

В Адыгее трагически погиб прокурор Южного административного округа (ЮАО) Москвы Анзор Меретуков, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / muratkumpilov Фото: https://t.me / muratkumpilov

«Приношу соболезнования родным и близким Анзора Аслановича»,— написал глава Адыгеи.

По данным msk1.ru, прокурор неудачно упал с лошади, ударившись головой. Около трех недель он провел в реанимации.

Анзор Меретуков возглавил прокуратуру Южного округа летом 2020 года, сменив на посту Игоря Куксу. До назначения господин Меретуков был заместителем прокурора ЮАО Москвы.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram