Из многоэтажки в Сочи эвакуировали 60 жильцов из-за пожара в 550 «квадратов»

В сочинской многоэтажке произошел пожар на площади 550 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Кровля мансардного этажа четырехэтажного здания на Новороссийском шоссе загорелась в 17:34. Через десять минут на место приехали пожарные и установили, что площадь пожара составляет 450 кв. м. Спасатели подали стволы на тушение и начали эвакуацию жильцов. Всего из дома вывели 60 человек.

В 18:59 пожар был локализован на площади 550 кв. м. Тушение осложняется плотной застройкой и высокой горючей загрузкой, поскольку крыша состоит из деревянных конструкций. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседнее здание.

В тушении пожара участвуют 58 человек и 21 единица техники.

Татьяна Ручкина

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