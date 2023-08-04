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Коммерсантъ FM
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Фитнес-индустрия приходит в форму

За счет чего растут продажи абонементов в клубы

Рынок фитнес-клубов восстанавливается — продажи абонементов по итогам июля выросли на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 2,5% превысили показатели 2019-го. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на данные Национального фитнес-сообщества. При этом лето — традиционно низкий сезон для индустрии. Однако в этот раз, по словам собеседников “Ъ FM”, больше людей проводят отпуск в городах, а тренд на здоровый образ жизни растет.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Именно эти факторы помогают рынку стабилизироваться, отметила основатель и гендиректор сети Orange fitness и City fitness Анастасия Юсина:

«Говорить о том, что июль или лето стали каким-то безумным пиком продаж, не приходится. Такого нет ни у нас, ни у коллег. Правда, провала тоже нет. И если сравнить с предыдущим годом, то, наверное, здесь все-таки какие-то политические моменты влияли.

Вспомните психологическое состояние россиян летом 2022-го. Конечно, тогда у всех случился провал продаж. И сейчас мы, скорее, говорим о некой нормализации сезонности и так далее без дополнительной паники».

За счет чего растет рынок фитнес-услуг

За счет чего растет рынок фитнес-услуг

Совокупная выручка фитнес-клубов, которые входят в профильное сообщество, за первое полугодие выросла на 8 млрд руб. и достигла почти 83 млрд руб.

В индустрии до сих пор сохраняется проблема с кадрами, однако это не мешает игрокам расти и запускать новые проекты, рассказал гендиректор сети World Class Николай Прянишников:

«Мы можем отметить, что спрос восстановился. Другой вопрос, что затраты у нас тоже растут из-за курса рубля.

Естественно, происходит индексация разных затрат. Поэтому экономика находится в нормальном состоянии, но чудесными результатами похвастаться не можем.

Но при этом мы продолжаем развитие нашей сети. У нас и открываются клубы, и мы продолжаем строительство новых объектов, и подписываем договоры по франшизе.

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Как контроль над спортзалами перешел к женщинам

Вместе с тем с сотрудниками сейчас сложно всем, не только в фитнес-индустрии. Я разговариваю с коллегами, генеральными директорами, и кадровый вопрос сейчас один из самых первых.

В этом году мы пошли на беспрецедентные шаги, несколько увеличив мотивацию для тренеров, в частности, предусмотрели оплату стартовых тренировок, которые они бесплатно проводят для клиентов. Целый набор действий осуществили для удержания и привлечения сотрудников».

По прогнозам Национального фитнес-сообщества, осенью сети будут активнее открывать новые клубы, и количество новых объектов к концу года дойдет до 400.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова

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