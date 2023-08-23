Глава Космических сил США заявил о намерении наращивать присутствие в космосе

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что возглавляемое им ведомство появилось менее четырех лет назад, однако уже должно готовиться к противостоянию с Китаем. В рамках одной из программ, которая позволит усилить возможности США в космической отрасли, на низкую околоземную орбиту будет запущена большая группировка спутников. Также он рассказал о попытках России заглушить спутники Starlink, которые оказались безуспешными.

В интервью The Washington Post Ченс Салтцмен рассказал, что наращивание сил возглавляемого им ведомства происходит с большим трудом. По его словам, в Космических силах США сейчас служит менее 13 тыс. офицеров, рядовых и гражданских лиц. При этом газета отмечает, что в американском Корпусе морской пехоты насчитывается около 177 тыс. действующих военнослужащих. Генерал отметил, что у Космических сил недостаточно командных мест, чтобы конкурировать с другими службами. По его словам, численность многих других американских спецслужб превосходит Космические силы в десять раз.

Генерал также отметил, что в настоящее время Соединенные Штаты наиболее уязвимы, поскольку слишком большая часть их разведывательных и коммуникационных возможностей размещена на нескольких спутниках. Для устранения проблем и повышения эффективности покорения космоса США планируют вывести на низкую околоземную работу группу спутников. Первые десять спутников были запущены в апреле, еще 18 планируется запустить к концу текущего года, в 2024-м — еще 160. Всего в сеть может войти до 1 тыс. спутников.

Ченс Салтцмен обратил внимание, что при развитии программы низкоорбитальных спутников Космические силы США будут учитывать опыт частных компаний, в частности SpaceX Илона Маска, которая производит спутники Starlink. По его словам, эффективность низкоорбитальных спутников SpaceX была доказана в том числе и на Украине, поскольку попытки России заглушить их оказались неэффективными.

После ввода российских войск на Украину SpaceX предоставила Украине не менее 24 тыс. станций Starlink. В декабре 2022 года Киев сообщал, что должен получить еще 10 тыс. терминалов. В феврале SpaceX ограничила военным Украины доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками. В июне стало известно, что Пентагон поставит Украине терминалы Starlink.

Командующий Космическими силами США считает, что космос в настоящее время является областью потенциального конфликта. «Наши Космические силы должны стать гораздо эффективнее и влиятельнее, чтобы выполнять свою работу»,— заключил он.

В конце апреля The Washington Post со ссылкой на попавшие в открытый доступ материалы американской разведки писала, что Китай в своих разработках достиг значительных успехов, чтобы стать угрозой для «ключевых космических активов США и союзников». Издание отмечало, что документы свидетельствуют о возросшем значении космоса в современном конфликте, что доказывают бои на Украине.