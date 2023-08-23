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Коммерсантъ FM
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Открыто сквозное движение по БАМу

Сквозное движение поездов по Байкало-Амурской магистрали (БАМ) открыто, сообщила РЖД. В 8:20 мск по окончании восстановительных работ на месте размыва пути первый пассажирский поезд проследовал по перегону Нижнеангарск—Холодная. Также в полном объеме открыто движение грузовых поездов.

В РЖД заявили, что движение возобновили раньше срока. Для этого было привлечено более 250 человек, а также 59 единиц техники, противоразмывные и восстановительные поезда. «Железнодорожники уложили 1800 м нового пути, восстановили 21 опору и 1200 метров контактной сети, а также системы сигнализации и связи»,— сказано в пресс-релизе РЖД.

20 августа на БАМе остановили движение поездов из-за того, что было подмыто порядка 200 метров железнодорожного полотна и повреждено 10 опор контактной сети. Это произошло из-за разрушения дамбы и выхода реки Холодной из берегов. На территории Северо-Байкальском района ввели режим ЧС. Из-за закрытия движения по БАМу была изменена схема движения пассажирских поездов.

Лаура Кеффер

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