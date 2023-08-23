«Известия»: депутаты предложили ввести единый стандарт горячего питания в школах

Депутаты комитета Госдумы по просвещению и лидер фракции «Справедливая Россия—За правду» Сергей Миронов призвали разработать единый федеральный стандарт по обеспечению школьников горячим питанием. Предложение они направили премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщают «Известия». В пресс-службе правительства заявили, что получили обращение.

Согласно документу, в результате проведенных в отдельных регионах мониторингах выявили подорожание школьного питания. В связи с этим авторы обращения предлагают установить обязательный для субъектов единый стандарт с базовым перечнем блюд, отвечающих «принципам рационального, сбалансированного питания, для разных групп школьников». Отдельно предлагается ввести питание для детей с хроническими заболеваниям, а также с учетом непереносимости отдельных видов пищевых продуктов.

Уточняется, что базовые меню могут дополнять в зависимости от региональных и национальных особенностей при условии соблюдения требований по содержанию в рационе основных продуктов. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что из-за отсутствия единого стандарта «некоторые школьники буквально остаются голодными», так как им «дают некачественную и невкусную еду, от которой они вынуждены отказываться».

В июле сообщалось о планах Удмуртии внести изменения в программы бесплатного школьного питания. В августе власти Татарстана объявили о намерении поэтапно повысить затраты на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы.

Лаура Кеффер