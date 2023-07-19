Индекс несъедаемости растет

В программы бесплатного школьного питания в Удмуртии планируется внести изменения. После запуска в 2020 году федеральной программы, по которой его получают все учащиеся 1–4 классов, а также дети из малообеспеченных и многодетных семей в 5–11 классах, необходимость региональной фактически отпала. Об этом говорили на совещании в правительстве региона. Получив завтрак по республиканской программе, дети не успевают проголодаться к обеду и поэтому не доедают. Освободившиеся при отказе от региональной программы деньги хотят направить на повышение безопасности школ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Удмуртии планируют внести коррективы в порядок получения бесплатного питания в школе. Эта тема обсуждалась на совещании в правительстве под председательством премьера Ярослава Семенова.

В республике одновременно действуют две программы школьного питания: федеральная и региональная. По первой, по распоряжению президента России Владимира Путина, с 2020 года горячее питание один раз в день получают все школьники с 1-го по 4-й класс, с 5-го по 11-й класс его получают дети из многодетных семей и семей, чей доход не превышает 3 тыс. руб. на человека.

По региональной программе, больше известной как «Школьное молоко», младшие классы в городских школах получают на завтрак молоко и выпечку, а в сельской местности — молочную кашу и напиток. Эта программа в Удмуртии работает с 2005 года.

По словам руководителя управления Роспотребнадзора по Удмуртии Натальи Матюшиной, наблюдения последних трех лет показывают, что до 40% готовых блюд на обед в школах выбрасывается, так как ученики не съедают их полностью, хотя еда соответствует требованиям качества. Специалисты говорят, что дети не успевают проголодаться после школьного завтрака.

«В соответствии с санитарными правилами, перерыв на прием горячего питания должен составлять 20 минут. Но 25% школ Удмуртии переполнены, и нужно составить расписание так, чтобы у всех были эти 20 минут на прием горячей пищи. Это не всегда получается. Или перемена составляет 15 минут, или приходится так организовывать питание, что школьники получают завтрак сразу после первого урока, а уже через два урока получают обед. При этом, по нормам, если ребенок находится в учебном заведении до шести часов, то ему предоставляется горячий завтрак, если более шести часов — предоставляется обед. Питание школьников следует организовывать правильно, это важно для развития детского организма»,— пояснила госпожа Матюшина.

Министр образования и науки Светлан Болотникова отметила, что больше всего «индекс несъедаемости» наблюдается в сельской местности, где за короткий период нахождения младших школьников в школе — 4–6 часов в день — их кормят два раза. «Пищеблоки работают с большой нагрузкой, ведь нужно качественно помыть посуду и приготовить новую порцию пищи. Должно быть время и для питания старших школьников. С учетом переполненности наших школ это очень сложная история»,— пояснила министр образования и науки Светлана Болотникова.

Председатель правительства Ярослав Семенов отметил, что если дети не доедают обеды, то недополучают качественное питание:

«Вопрос не в том, много или мало остается. Здесь вопрос качественного питания наших детей. Перебиваем им аппетит завтраком, который тоже не всегда съедается. При этом мы делаем все, чтобы калорийность была на должном уровне, все микроэлементы дети получали».

С учетом выводов Роспотребнадзора и собственных, в министерстве образования и науки республики считают, что есть смысл оставить с 1 сентября 2023 года только первую, президентскую программу и отказаться от программы «Школьное молоко». Это позволит высвободить 270 млн руб., которые ежегодно выделяются на ее реализацию. Министр предложила направить высвобождаемые средства на охрану школ. По ее словам, в целом на обеспечение безопасности образовательных организаций требуется порядка 7 млрд руб., поэтому дополнительные средства будут кстати. «Сейчас в Удмуртии полностью обеспечены физической охраной все образовательные учреждения 1–3-й категорий, а также, по решению муниципалитетов, учреждения 4-й категории. Денежные средства зарезервированы на три года, следующий этап — это более 500 млн руб., которые будут направлены на организацию голосового оповещения и решение проблемы КПП, где это требуется»,— говорит министр.

По словам директора ижевской школы №74, депутата госсовета Удмуртии Надежды Онищенко, программа «Школьное молоко» ставила целью формирование правильного отношения к здоровому образу жизни, однако с введением федеральной программы она потеряла актуальность. Горячий завтрак и обед сбалансированы, отмечает она, но съесть их полностью детский организм не в состоянии. «Российская программа как бы включила в свое содержание задачи республиканской программы. Хороший пример перерос и дал толчок появлению новой программы, которая сегодня охватывает все территории РФ»,— добавила госпожа Онищенко.

Екатерина Ардашева, Михаил Красильников