В Татарстане планируют повысить стоимость питания в школах

Власти Татарстана намерены поэтапно повысить затраты на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся начальной школы. Проект постановления Кабмина региона опубликован на портале правовой информации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее на 2024 год затраты на бесплатное горячее питание были установлены в размере 61,3 руб. на одного школьника, сейчас же эту сумму решили повысить до 66,7 руб. На 2025 год сумма составит 69,4 руб. вместо запланированных 63,7 руб., в 2026-м — 72,2 руб. В данный момент затраты на питание составляют 58,9 руб.

В данный момент документ проходит антикоррупционную экспертизу. Она завершится до 8 августа. Если документ примут, то он вступит в силу с начала 2024 года.

"Ъ-Казань"