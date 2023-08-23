Посольство России заплатило налоги на недвижимость центра в Хельсинки

Посольство России в Финляндии оплатило налоги на недвижимость, которая принадлежит Российскому центру науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на МИД России.

«Разрешение на оплату налогов на недвижимость Российского центра науки и культуры в Хельсинки официально получено посольством Российской Федерации от МИД Финляндии. По состоянию на сегодняшний день налоги оплачены»,— сказано в сообщении ведомства.

Центр науки и культуры в Хельсинки советские власти открыли в 1977 году. Основной целью организации называли содействие реализации российско-финских культурных, образовательных, гуманитарных и научных проектов.

Летом 2022 года РЦНК приостановил работу. Помещения и территорию центра арестовали 18 апреля 2023 года в рамках санкций Евросоюза. Финские власти должны были проверить находятся ли активы в собственности или под контролем лиц, попавших в санкционные списки. 19 апреля арест сняли. По информации СМИ, центр и замороженное имущество принадлежат Россотрудничеству.

15 августа МИД Финляндии ослабил ограничения и разрешил центру уплатить налоги на недвижимость в размере около €20 тыс. В ведомстве поясняли, что оплата налогов — допустимое исключение из санкций ЕС.

Олеся Павленко