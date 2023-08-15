МИД Финляндии разрешил культурному центру РФ заплатить налоги

МИД Финляндии ослабил ограничения в отношении Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Хельсинки. Ему разрешили уплатить налоги на недвижимость в размере около €20 тыс., сообщает портал Kauppalehti.

В МИДе объяснили, что оплата налогов является допустимым исключением из санкций Евросоюза. В ведомстве заверили, что это решение не связано с блокировкой банковских счетов дипмиссии Финляндии в РФ.

Центр науки и культуры в Хельсинки советские власти открыли в 1977 году. Основной целью организации называли содействие реализации российско-финских культурных, образовательных, гуманитарных и научных проектов.

Центр приостановил деятельность летом 2022 года. Помещения и территорию, принадлежащие РЦНК, финские приставы арестовали вечером 18 апреля. Это сделали в рамках санкций ЕС: власти должны были проверить, находятся ли земля и недвижимость в собственности или под контролем лиц, попавших в санкционные списки. МИД РФ направил Хельсинки ноту протеста. 19 апреля арест сняли.

Лаура Кеффер