Белый дом уверен, что Конгресс одобрит дополнительное финансирование для Украины

Администрация президента США Джо Байдена уверена, что Конгресс США одобрит запрос на дополнительное финансирование для Украины, несмотря на сопротивление некоторых республиканцев в Палате представителей. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«И в Палате представителей, и в Сенате на ключевых руководящих позициях есть сильные голоса республиканцев и демократов, которые выступают за продолжение финансовой поддержки Украины, чтобы у них были инструменты, необходимые для защиты суверенитета и территориальной целостности»,— сказал Джейк Салливан на брифинге (цитата по CNN).

Господин Салливан добавил, что в Белом доме верят в поддержку запроса на финансирование, «даже если на другой стороне есть голоса диссидентов». «Мы считаем, что в основе все еще существует прочная двухпартийная основа поддержки нашей политики в отношении Украины, за поддержку и защиту Украины»,— сказал он.

10 августа президент США Джо Байден направил Конгрессу письмо о выделении дополнительного финансирования на бюджетные расходы на сумму $40 млрд, из них $13 млрд предназначаются на военные нужды Украины. Reuters со ссылкой на неназванный источник писал, что запрошенные средства предназначены на расходы в первом квартале 2024 финансового года.

По информации Politico, даже поддерживающие Украину республиканцы воздерживаются от поддержки этого запроса. Как писала газета, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, чтобы успокоить крайне правых республиканцев, будет настаивать на сокращении запроса Белого дома.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Республиканцы разукраинились во мнении».

Олеся Павленко