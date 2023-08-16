Республиканцы разукраинились во мнении

Украинский кризис все сильнее раскалывает Республиканскую партию. Изоляционисты во главе с экс-президентом Дональдом Трампом не упускают возможности раскритиковать демократическую администрацию за излишнюю, на их взгляд, вовлеченность США в вооруженный конфликт в Европе. «Классические» же республиканцы критикуют коллег за такую позицию, а президента Джо Байдена — за недостаточную поддержку Киева. Господин Трамп и его соратники заявляют, что нынешним главой Белого дома «управляют из Киева», и советуют тратить доллары не на оружие для ВСУ, а на помощь пострадавшим от пожаров Гавайям. Их оппоненты же запускают рекламную кампанию, призванную популяризировать идею безоговорочной поддержки Украины в глазах республиканского электората, который, со своей стороны, все больше склоняется к противоположному варианту.

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Фото: Charlie Neibergall / AP Дональд Трамп

Фото: Charlie Neibergall / AP

Украина остается одной из ключевых тем, влияющих на внутриполитический процесс в США. В общественном восприятии раскол проходит по линии демократы—республиканцы, где последние выступают противниками излишней вовлеченности Вашингтона в конфликт. Во многом такое достаточно грубое разделение на условных сторонников и противников продолжения помощи Киеву вызвано позицией и риторикой Дональда Трампа — лидера республиканской гонки в борьбе за номинацию от Республиканской партии на президентских выборах-2024. Экс-глава Белого дома с самого начала своей избирательной кампании взял украинский конфликт на вооружение и не упускает возможности раскритиковать политику по отношению к нему администрации Джо Байдена.

В последние дни господин Трамп решил совместить в своей критике Белого дома две темы: конфликт на Украине и «коррумпированность» президента США.

«Жуликоватым Джо Байденом полностью управляют из Китая, Украины и разных других стран. Они знают о нем все — все его злодеяния. Он скомпрометированный президент, который ведет нашу страну в ад»,— написал в своей соцсети TruthSocial Дональд Трамп.

Таким образом, по мнению политика, многомиллиардная помощь со стороны США вызвана не желанием Вашингтона помочь Киеву в конфликте с Москвой, а коррупционными делами семейства Байден, ниточки которых в том числе ведут и на Украину. Подобные комментарии самого популярного республиканца на тему о том, почему Вашингтон тратит так много денег на решение чужих проблем, влияют на умы как рядовых республиканцев, так и общественности в целом.

Между тем на прошлой неделе Джо Байден подал в Конгресс запрос на выделение в распоряжение администрации дополнительных средств в размере $40 млрд, из которых $24 млрд должны пойти на «экстренное финансирование» Украины, в том числе $13 млрд на ее военные нужды. Несмотря на призывы Белого дома как можно скорее согласовать этот запрос, его одобрение в Палате представителей, где большинство находится в руках республиканцев, вряд ли пройдет гладко. Госсекретарь Энтони Блинкен, постоянно заявлявший о двухпартийной поддержке Украины, в очередной раз решил мотивировать законодателей, заявив, что «Украина должна иметь четкое представление о долговременном характере американской поддержки», а президент РФ Владимир Путин «должен четко осознать бесполезность продолжения своей агрессии».

Значительная часть республиканцев, поддерживающих Дональда Трампа либо просто разделяющих его взгляды на происходящее, с господином Блинкеном не согласны.

Как следует из опроса, проведенного компанией Pew Research Center, в июне 44% республиканского электората считали, что американское правительство «слишком много» вкладывает в помощь Украине, хотя в марте 2022 года таких было всего 9%.

Прошлой весной 49% республиканских избирателей, наоборот, были уверены, что Вашингтон делает «недостаточно» для поддержки Киева, теперь же число придерживающихся подобного мнения упало до рекордно низких 14%. Учитывая, что США вступили в предвыборный президентский цикл, а вместе с главой государства в ноябре 2024 года американцы изберут и новый состав Конгресса, неудивительно, что значительная часть консервативных политиков активно использует украинский вопрос, отталкиваясь от настроений в республиканском электорате.

Одним из главных рупоров антиукраинского крыла республиканцев слывет член Палаты представителей Марджори Тейлор-Грин — активная и верная сторонница Дональда Трампа. Комментируя запрос Джо Байдена о новом пакете экстренного финансирования, она упрекнула действующего президента в том, что он выделяет пострадавшим от пожаров на Гавайях лишь разовый платеж (каждому — по $700), в то время как Украине «каждый месяц отправляется $1 млрд». А теперь, негодует республиканка, демократическая администрация требует для Киева еще больше денег.

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Марджори Тейлор-Грин

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Впрочем, основная масса республиканцев, включая, например, спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, пытается нащупать по украинскому вопросу золотую середину — и указать на недостаточное внимание демократов к проблемам внутри Америки, и оказать поддержку Киеву.

Но есть в Республиканской партии и те, кто последовательно выступает за увеличение помощи Украине, призывает Белый дом к большей вовлеченности в конфликт и критикует однопартийцев за изоляционизм.

К числу таких «классических республиканцев» относится, например, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, а также кандидаты в президенты Майк Пенс и Крис Кристи. Бывший вице-президент США и экс-губернатор Нью-Джерси, в прошлом будучи соратниками Дональда Трампа, явно сделали ставку на противопоставление себя лидеру гонки и упорно гнут свою линию, твердя о необходимости «победы Украины над Россией». Пока поход против мейнстрима выглядит не очень успешно — оба политика не попадают даже в тройку по популярности среди консервативного электората. Однако они не сдаются.

На днях консервативная организация «Защитим демократию вместе» запустила проект «Республиканцы за Украину», на который намерена потратить $2 млн. Авторы инициативы во главе с социологом Сарой Лонгвелл и аналитиком Биллом Кристолом решили развернуть масштабную рекламную кампанию по пропаганде проукраинских настроений среди республиканских масс и законодателей. Первые ролики планируется показать во время начинающихся уже на следующей неделе дебатов на республиканских праймериз. В организации напомнили, что «поддержка демократии за границей — исторически одна из фундаментальных ценностей Республиканской партии».

Получится ли у них вернуть электорат к истокам, пока непонятно. Но уже очевидно, что Украина станет одной из ключевых тем внутриполитической борьбы в США, набирающей обороты перед выборами-2024. Причем борьбы не только межпартийной, но и внутрипартийной.

Алексей Забродин