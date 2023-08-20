Республиканцы могут потребовать от Белого дома контроля за финансированием Киева

Республиканцы в Конгрессе США могут потребовать ввести инспекторский контроль за «финансированием Украины для предотвращения коррупции», сообщили источники Politico. По данным издания, даже проукраинские республиканцы воздерживаются от поддержки многомиллиардного запроса Белого дома новой военной помощи Киеву.

Как напоминает издание, дружественный Украине член Палаты представителей Энди Харрис на этой неделе заявил, что Киев не сможет «выиграть войну». По его мнению, нужно пересмотреть наращивание расходов.

Как объяснил источник Politico, дело не только в противниках поддержки Украины. По его словам, республиканцы с пониманием относятся к делу, но «мы бросаем деньги на конфликт, который может длиться годами». По данным Politico, спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, чтобы успокоить крайне правых республиканцев, будет настаивать на сокращении запроса Белого дома.

Администрация Джо Байдена на прошлой неделе запросила у Конгресса $13 млрд на экстренную военную помощь Украине, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Сенат контролируют демократы, Палату представителей — республиканцы. Запрос должны поддержать обе палаты Конгресса.

О дискуссии по поддержке Украины — в материале «Ъ» «Республиканцы разукраинились во мнении».

Леонид Уварчев