Новый банк развития БРИКС планирует начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

Новый банк развития БРИКС (НБР) в рамках плана по снижению зависимости от американского доллара планирует начать кредитование в валютах Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Бразилии — рэндах и реалах. Об этом в интервью Financial Times рассказала глава банка, бывшая президент Бразилии Дилма Руссефф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наша цель заключается в том, чтобы достичь показателя около 30% от всего, что мы даем в кредит... в местной валюте»,— рассказала госпожа Руссефф. Она уточнила, что всего за текущий год банк намерен предоставить кредиты на сумму от $8 млрд до $10 млрд.

Глава Нового банка развития БРИКС также добавила, что банк выпустит долговые обязательства в рэндах для кредитования в ЮАР и сделает «то же самое в Бразилии с реалами». «Мы попытаемся провести либо валютный своп, либо выпуск долговых ценных бумаг. А также в рупиях»,— добавила глава НБР. В настоящее время уже есть кредиты в юанях.

Появление у стран БРИКС собственной единицы для торговых расчетов обсуждается уже не первый год. Рассматривались разные варианты, в частности принятие валюты одной из стран-участниц как основной и даже создание единой корзины БРИКС.

2 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз выступил за отказ от доллара в международной торговле. Он также подчеркнул необходимость создать альтернативу американской валюте, в том числе для расчетов между участниками объединения БРИКС.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что инициативу о создании валюты БРИКС обсудят на саммите в ЮАР, который пройдет 22–24 августа. В то же время Financial Time пишет, что единая валюта не стоит на повестке дня, «несмотря на растущее недовольство доминированием доллара» среди стран БРИКС. Издание предполагает, что участники саммита могут сосредоточиться на соглашениях о расчетах в национальных валютах.

О том, возможно ли создание общей денежной единицы для стран—участниц организации,— в материале «Ъ FM» «БРИКС уточнила валютный прогноз».

Милена Костерева