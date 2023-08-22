Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новый банк развития БРИКС планирует начать кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

Новый банк развития БРИКС (НБР) в рамках плана по снижению зависимости от американского доллара планирует начать кредитование в валютах Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Бразилии — рэндах и реалах. Об этом в интервью Financial Times рассказала глава банка, бывшая президент Бразилии Дилма Руссефф.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Наша цель заключается в том, чтобы достичь показателя около 30% от всего, что мы даем в кредит... в местной валюте»,— рассказала госпожа Руссефф. Она уточнила, что всего за текущий год банк намерен предоставить кредиты на сумму от $8 млрд до $10 млрд.

Глава Нового банка развития БРИКС также добавила, что банк выпустит долговые обязательства в рэндах для кредитования в ЮАР и сделает «то же самое в Бразилии с реалами». «Мы попытаемся провести либо валютный своп, либо выпуск долговых ценных бумаг. А также в рупиях»,— добавила глава НБР. В настоящее время уже есть кредиты в юанях.

Появление у стран БРИКС собственной единицы для торговых расчетов обсуждается уже не первый год. Рассматривались разные варианты, в частности принятие валюты одной из стран-участниц как основной и даже создание единой корзины БРИКС.

2 августа президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в очередной раз выступил за отказ от доллара в международной торговле. Он также подчеркнул необходимость создать альтернативу американской валюте, в том числе для расчетов между участниками объединения БРИКС.

Глава МИД России Сергей Лавров говорил, что инициативу о создании валюты БРИКС обсудят на саммите в ЮАР, который пройдет 22–24 августа. В то же время Financial Time пишет, что единая валюта не стоит на повестке дня, «несмотря на растущее недовольство доминированием доллара» среди стран БРИКС. Издание предполагает, что участники саммита могут сосредоточиться на соглашениях о расчетах в национальных валютах.

О том, возможно ли создание общей денежной единицы для стран—участниц организации,— в материале «Ъ FM» «БРИКС уточнила валютный прогноз».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...