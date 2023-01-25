Лавров заявил, что создание единой валюты БРИКС обсудят на саммите в ЮАР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что инициативу о создании валюты БРИКС обсудят на саммите в ЮАР в августе. Об этом он рассказал по итогам переговоров с президентом Анголы Жоау Лоуренсу.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. На долю этих государств приходится 30% территорий Земли, 42% населения планеты и четверть мирового ВВП.

«Именно в этом направлении идут инициативы, которые совсем недавно, буквально на днях, прозвучали — о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках сообщества латиноамериканских и карибских государств»,— подчеркнул Сергей Лавров (цитата по «РИА Новости»). Саммит БРИКС в августе впервые с начала пандемии COVID-19 пройдет в очном формате.

22 июня 2022 года президент России Владимир Путин рассказал, что вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС прорабатывается. В ноябре в Евразийской экономической комиссии предложили создать платежную систему для стран БРИКС и Евразийского экономического союза с общей платежной картой. Она сможет объединить национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), стран ЕАЭС («Мир», «Белкарт» и т.д.) 23 января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь предложил подумать над созданием единой валюты БРИКС.

Сергей Лавров прибыл в Анголу 24 января с рабочим визитом. Он посетил Анголу с целью провести переговоры с главой МИД Анголы Тете Антониу и Жоау Лоуренсу. Ранее господин Лавров посетил ЮАР и Эсватини в рамках африканского турне.

Подробнее о визите Сергея Лаврова в ЮАР — в материале «Ъ» «Россия нашла в ЮАР честного партнера».

Лусине Баласян