Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров заявил, что создание единой валюты БРИКС обсудят на саммите в ЮАР

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что инициативу о создании валюты БРИКС обсудят на саммите в ЮАР в августе. Об этом он рассказал по итогам переговоров с президентом Анголы Жоау Лоуренсу.

В БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. На долю этих государств приходится 30% территорий Земли, 42% населения планеты и четверть мирового ВВП.

«Именно в этом направлении идут инициативы, которые совсем недавно, буквально на днях, прозвучали — о необходимости подумать о создании собственных валют в рамках БРИКС, в рамках сообщества латиноамериканских и карибских государств»,— подчеркнул Сергей Лавров (цитата по «РИА Новости»). Саммит БРИКС в августе впервые с начала пандемии COVID-19 пройдет в очном формате.

22 июня 2022 года президент России Владимир Путин рассказал, что вопрос создания международной резервной валюты на основе корзины валют стран БРИКС прорабатывается. В ноябре в Евразийской экономической комиссии предложили создать платежную систему для стран БРИКС и Евразийского экономического союза с общей платежной картой. Она сможет объединить национальные системы Китая (Union Pay), Индии (RuPay), Бразилии (Elo), стран ЕАЭС («Мир», «Белкарт» и т.д.) 23 января президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва вновь предложил подумать над созданием единой валюты БРИКС.

Сергей Лавров прибыл в Анголу 24 января с рабочим визитом. Он посетил Анголу с целью провести переговоры с главой МИД Анголы Тете Антониу и Жоау Лоуренсу. Ранее господин Лавров посетил ЮАР и Эсватини в рамках африканского турне.

Подробнее о визите Сергея Лаврова в ЮАР — в материале «Ъ» «Россия нашла в ЮАР честного партнера».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...