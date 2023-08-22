Посол Украины во Франции: Париж передал Киеву первую партию ракет SCALP

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко сообщил, что первая партия французских ракет SCALP поставлена Киеву и уже используется украинскими Вооруженными силами в ходе боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lewis Joly / AP Фото: Lewis Joly / AP

«Все ракеты SCALP, которые французская сторона обещала поставить в рамках первой партии, уже у нас. Эта партия была испытательной, ракеты хорошо зарекомендовали себя. Ракеты SCALP на Украине будут, поставки обязательно будут продолжаться. Главный вопрос этих поставок — их непрерывность и интенсивность, Франция готова это обеспечить»,— пояснил господин Омельченко в интервью украинскому изданию «Левый берег».

Он добавил, что ракеты SCALP «хорошо и успешно зарекомендовали себя» на фронте. «Вообще, если вы слышите от президента Зеленского или от президента Макрона заявление о том, что Франция приняла решение по просьбе украинской стороны предоставить Киеву какое-то вооружение, то знайте — оно уже в Украине и уже работает на фронте»,— добавил дипломат.

О передаче Украине ракет SCALP было объявлено в июле. Тогда же, по информации AFP, первые ракеты были доставлены на линию фронта и были применены украинской армией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл решение Франции по поставкам ракет SCALP Киеву «большой ошибкой». По его словам, оно «чревато последствиями для украинской стороны» и не повлияет на ход российской военной операции.

Ракета SCALP-EG — Scalp — это французская версия британской ракеты Storm Shadow, уже имеющейся у украинской армии. Ракета разработана в 1990-х компаниями Matra и British Aerospace, а затем производилась компанией MBDA в двух вариантах: Scalp для Франции и Storm Shadow для британцев. Она имеет скорость более 1000 км/ч (0,80 Маха) и способна поражать цели на расстоянии до 500 км. Ракеты этих типов уже поставлялись на экспорт, но в варианте с уменьшением дальности. Storm Shadow была интегрирована в многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов