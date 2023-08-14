Море подогрело бархатный сезон

Купальный сезон на Черном море продлится до 10 октября. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, сейчас так называемый деятельный слой моря хорошо прогрет. Готов ли бизнес к продлению сезона? И стоит ли ждать снижения цен в осенний период? Расскажет Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Температура воды сейчас в некоторых прибрежных городах достигает +28. Это при +35 на улице. На этом фоне, как отмечают синоптики, отдыхающие вполне могут рассчитывать на продление сезона.

Охлаждаться Черное море будет постепенно, а самым теплым, скорее всего, будет оставаться берег Сочи, говорит вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян:

«Сначала море остывает в Крыму, потом в Новороссийске. И только в самое последнее время, уже в начале октября вода потихоньку начнет остывать и в Сочи, и в Абхазии. Отдыхающие будут плавно перемещаться за температурой воды. Поэтому в Крыму в конце сентября уже будет мало туристов, а в Сочи и в Абхазии — огромный наплыв. Октябрь весь пустой на всем побережье. А сентябрь неплохо, пустой только Крым. В Сочи сейчас забронировано порядка 80%».

Традиционно отдых в первые месяцы осени привлекает туристов еще и снижением цен. Как отмечают собеседники “Ъ FM”, по популярным направлениям в конце сентября стоит ждать падения среднего чека на четверть, в октябре — на треть. Отельеры юга России при этом рассчитывают на полную загрузку объектов. Например, сентябрь уже показывает такую динамику, делится руководитель отеля «Астель Вилла» в Геленджике Алексей Гальцов:

«Есть места, например, на вторую половину сентября и на октябрь. Ожидаем, что будет заполняться по мере движения. Погода, конечно же, нам на руку. Спрос есть. У нас очень много звонков, гостей уже некуда селить. Снижать тарифы пока не планируем. А относительно 2022 года небольшое повышение было».

Однако далеко не во все города юга страны можно добраться быстро. Там работает только один аэропорт — в Сочи. Что не только усложняет путь в Анапу, Геленджик и другие курорты, но и приводит к росту цен на авиабилеты. Однако с завершением сезона стоит ждать постепенного снижения стоимости, считает главный редактор портала для авиапассажиров frequentflyers.ru Илья Шатилин:

«Высокий сезон, рост достаточно большой и цены, соответственно, увеличиваются пропорционально спросу. В сентябре вряд ли стоит ожидать снижения, а в октябре вполне возможно. Но еще больше цены снизятся к ноябрю. Февраль вообще самый мертвый месяц в году, билеты по России самые дешевые».

При этом стоимость отдыха на побережье Черного моря вполне можно сопоставить с ценами на зарубежных направлениях. Даже если качество услуг будет несравнимым. Так, например, размещение в отелях Сочи этим летом по подсчетам игроков рынка, подорожало на треть относительно прошлого года. Похожая динамика наблюдается в ресторанах и сфере услуг.

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Дарья Фоменко