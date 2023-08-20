Зеленский прибыл в Данию на встречу с премьер-министром Фредериксен

Президент Украины Владимир Зеленский приземлился на базе ВВС Дании, сообщает агентство AFP. На территории авиабазы украинский президент встретится с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен для обсуждения поставок Киеву самолетов F-16, сообщается в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

«Встречусь с госпожой премьер-министром Мэтте Фредериксен, с королевской семьей, с лидерами партий, членами парламента и представителями датского бизнеса. Готовим дополнительные хорошие новости для украинских воинов. Движемся дальше в вопросе F-16»,— написал Владимир Зеленский.

Ранее МИД Дании опубликовал в соцсети X (бывшая Twitter) заявление, подтверждающее передачу истребителей F-16 Киеву Данией. Согласно заявлению, самолеты будут переданы после того, как Украина решит проблемы с квалифицированными военными и логистикой.

Сегодня, 20 августа, Владимир Зеленский приехал с визитом в Нидерланды, где встретился с премьер-министром страны Марком Рютте. По итогам встречи господин Рютте объявил о передаче Киеву истребителей F-16 Нидерландами и Данией. Количество и сроки поставок премьер не уточнил. Однако Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщал, что речь идет о 42 самолетах. По данным Reuters, на данный момент Нидерланды имеют всего 42 истребителя F-16.

Полина Мотызлевская