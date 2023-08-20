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Коммерсантъ FM
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Зеленский прибыл в Нидерланды для переговоров о поставках F-16 и формуле мира

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди страны Еленой Зеленской и свой команды прибыл в Нидерланды. Там он проведет переговоры с премьером страны Марком Рютте. Речь в том числе пойдет поставках американских истребителей F-16, сообщил господин Зеленский в Telegram-канале.

Украинский президент отметил, что в повестке дня также глобальный «саммит мира».

18 августа власти США подтвердили, что одобрят странам Евросоюза передачу Украине истребителей F-16, как только будет завершена подготовка украинских пилотов. По сообщениям западных СМИ, на обучение экипажей может уйти год. В Киеве ранее выражали надежду на то, что западные самолеты украинской стороне успешнее проводить контрнаступление.

Подробнее — в материале «Ъ» «Первым делом, первым делом обучение».

Олеся Павленко

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