Ростехнадзор проверит все АЗС в Дагестане

Ростехнадзор сегодня, 19 августа, начнет проверку всех АЗС в Дагестане, начиная с Махачкалы, сообщил глава ведомства Александр Трембицкий. Соответствующее поручение дал генпрокурор Игорь Краснов после взрыва на АЗС в Махачкале, в результате которого погибли 35 человек.

«По поручению генпрокурора уже сегодня начнется проверка всех АЗС на территории республики, начиная с Махачкалы. Мы будем докладывать вам о промежуточных итогах расследования. При необходимости будем привлекать работников центрального аппарата. Нужно найти грань между ослаблением административного давления и тем, как наши предприниматели осуществляют свою хозяйственную деятельность»,— цитирует господина Трембицкого пресс-служба администрации Дагестана (цитата по ТАСС).

Как сообщает ТАСС, для расследования причин взрыва в столице Дагестана создана комиссия, ее возглавил руководитель Кавказского управления Ростехнадзора Алан Цалиев.

14 августа в автосервисе на окраине Махачкалы начался пожар, в соседнем помещении находилась селитра. Произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на АЗС, где взорвались баллоны с газом. Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). 16 августа задержали Эльдара Насрулаева, арендатора помещения с селитрой.

Подробности ЧП — в публикации «Ъ» «Огневой вал».

Эрдни Кагалтынов