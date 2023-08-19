Перепись показала одиночек

Доля россиян-одиночек выросла вдвое. Всероссийская перепись населения в 2021 году показала, что доля домохозяйств, состоящих из одного человека, превысила 40%. Хотя в начале века — в 2002-м — их доля составляла 22%. По последним данным переписи, одиночки составляют самую крупную долю. Эксперты связывают такой рост с активной сепарацией молодежи и более поздним возрастом вступления в брак, пишет РБК. Насколько ситуация критична? И можно ли доверять такой статистике?

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Независимый демограф Алексей Ракша сомневается в качестве данных, собранных в 2021 году:

«Постепенно растет, но не так быстро, как якобы показала перепись 2021 года. Доля рождения детей вне брака перестала увеличиваться в 2006 году и начала снижаться. Если в 2006 году 30% детей рождались вне официального брака, то к 2018 году показатель снизился до 20%. А сейчас он снова начал расти из-за новых пособий. Число разводов относительно количества браков более или менее стабильно уже не первое десятилетие. Максимальное количество разводов приходится на четвертый год.

С одной стороны, много одиночек среди стариков, с другой, достаточно много их и среди молодежи, как и, собственно говоря, во всех практически развитых странах — это нормально. И потихонечку их число растет, потому что все-таки люди вступают в брак чуть-чуть позже, чем раньше. Более того, поскольку у нас сейчас большое поколение в возрасте около 35 лет и очень маленькое в возрасте около 25 лет, то, наоборот, число одиночек на самом-то деле, возможно, даже не выросло вообще. Поскольку в тот возраст, когда уже обзаводятся парами, живут вместе, входили большие поколения, а из родительского дома выходили в самостоятельное плавание небольшие.

Люди принимают некую информацию, меняют свои убеждения очень часто и не очень зависимо от того, состоят они либо в домохозяйстве с кем-то, либо сами проживают. Понятно, что москвичи имеют в среднем другие взгляды. И среди жителей столицы максимальное количество одиночек, потому что это огромный город, а чем больше город, тем больше одиночек».

Еще один тренд, который выявили результаты переписи, связан со снижением доли полных семей с детьми. В начале столетия на них приходилось 40%, а в 2021 году их доля уменьшилась до 20%. Доля матерей-одиночек выросла за 20 лет на 6%. Эта проблема усугубилась после начала боевых действий на Украине, говорит главный научный сотрудник Института социологии РАН Игорь Богданов:

«По нашим данным, мужчин, которые должны быть одиноки и не имеют официально семьи — 28%, согласно опросу. Женщин, не состоящих в браке — 37%. Из этих 37% имеют детей 31%. Но основная проблема — мать-одиночка. Материально уровень доходов в такой семье чуть превышает порог нищеты. То есть тот самый 12 тыс. на человека.

И путей решения проблемы я не вижу. Как будет решаться эта проблема в связи со спецоперацией, это вопрос демографический — будущее страны. Коэффициент резко упал. Если в начале 2010 года он был еще у нас 1,25, потом 1,17, сегодня где-то 1,09».

В среднем частное домохозяйство в 2021 году состояло из двух человек, показали результаты переписи. Хотя до этого семьи были больше и показатель приближался к трем. Кроме того, снизилась доля семей из четырех человек: в начале нулевых их было 17%, а в 2021-м — уже 10%.

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Елена Тюленева