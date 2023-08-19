Зеленский прибыл с визитом в Швецию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram, что вместе с женой находится с визитом в Швеции. Он проведет встречи с королем Карлом XVI Густавом, премьер-министром Ульфом Кристерссоном, спикером парламента Андреасом Норленом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Зеленский уточнил, что полностью поддерживает вступление Швеции в НАТО. Он выразил уверенность, что вместе они «гарантируют надежный мир во всем балто-черноморско-азовском регионе».

«Наша первоочередная задача — усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве»,— написал президент Украины.

По итогам саммита в июле страны НАТО решили, что Украине не нужно для евроатлантической интеграции выполнять план действий по членству в альянсе. Страны G7 также объявили о планах провести переговоры по гарантиям безопасности для Украины. К совместной декларации G7 присоединились 12 стран, в том числе Швеция.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер