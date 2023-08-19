Зрение корректируется с бюджетом

В России упал спрос на контактные линзы, а услуги по коррекции зрения, напротив, продолжают набирать популярность. По данным компании «Платформа ОФД», продажи линз сократились на 19% в штуках, а в денежном выражении — на 16%. Эксперты связывают это с тем, что россияне запаслись продукцией на фоне возможных ограничений. Но так поступили не все. Как отмечается, некоторые на фоне новостей решились на лазерную коррекцию зрения. В профильных медицинских клиниках рассказали “Ъ FM”, что падение рубля может вскоре сказаться на стоимости таких операций. Тему продолжит Алексей Нарышкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средний возраст тех, кто приходит на коррекцию зрения, — от 30 до 40 лет. В основном это пациенты, которые много работают за компьютером, в первую очередь айтишники, говорят “Ъ FM” участники рынка.

Может быть, из-за этого популярность офтальмологических операций в 2022 году совпала с началом СВО, а осенью с объявлением мобилизации. Впрочем, как отмечает главврач «Клиники доктора Шиловой», профессор Татьяна Шилова, для увеличения числа пациентов были и другие причины. Но если сравнивать с прошлым летом, спрос на услуги по коррекции зрения все равно вырос на 15%, отмечает собеседница “Ъ FM”:

«Ежегодно я делаю более 2 тыс. операций по лазерной коррекции зрения. А были периоды, когда ежемесячно мы проводили по 500 операций — это март, апрель и май прошлого года. В тот сезон были проблемы с контактными линзами. Во времена кризиса это хорошая инвестиция в свое здоровье. Есть люди, которые приезжают из-за границы в Россию, чтобы сделать коррекцию. Не уменьшился и медицинский туризм. К нам едут пациенты из других стран, включая Европу и даже США. Многие приходят и для того, чтобы улучшить зрение перед участием в специальной военной операции».

Оборудование для офтальмологических процедур традиционно везут из США и Европы. Один из лидеров на рынке — немецкая Carl Zeiss. В Китае и Индии подобную технику не выпускают. К счастью, с западными поставками проблем нет. Расходных материалов тоже достаточно. Но цены растут, предупреждает Руководитель клиники офтальмологии и микрохирургии глаза сети «К+31» Сергей Абрамов:

«Цена повышается в связи с удорожанием расходных и других материалов. Многие препараты или материалы закупаются в долларовом или евровом эквиваленте, соответственно, мы подчиняемся этим цифрам. Наша аппаратура обслуживается немцами, швейцарцами, они продолжают это делать. Онлайн-связь с ними поддерживается. На нас никак не отразились ни санкции, ни какие-то запреты».

Процедуры неизбежно подорожают. Клиентов пытаются привлечь выгодными предложениями, говорит заведующий рефракционным отделением московской клиники 3Z Дамири Отхозория:

«Относительно прошлого года есть незначительное подорожание. Но сейчас действуют акции, и лазерную коррекцию можно сделать даже дешевле, чем в прошлом году. Стоимость процедуры начинается от 15 тыс. руб. за один глаз. В зависимости от того, какая технология, нужно учитывать, что нужно пациенту. Есть операции за 28 тыс. руб. за глаз, есть за 109 тыс. руб.».

На этом фоне продажи линз за год сократились на 20%. Опасаясь дефицита после прекращения прямых поставок из США, россияне покупали их впрок. Впрочем, рынок адаптировался, появились новые поставщики, говорит руководитель отдела продаж «Интероптики» Любовь Березина:

«Раньше по России были двухнедельные Johnson & Johnson, Acuvue Oasys и однодневные Moist, TruEye. Большое количество людей их носили. Поставки запретили. Но сейчас есть другие компании, это известные CooperVision, они нас спасают. Люди будут переходить именно на эту компанию и пользоваться их линзами».

Потребители на этом фоне стали возвращаться к ношению очков. По крайней мере, их продажи с января по июль выросли год к году на 15%, сообщает издание Shoppers со ссылкой на данные «Чек Индекс». Оправы брендов, которые везут в Россию по параллельному импорту, выросли в цене в два раза. Цены подняли даже китайские производители.

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