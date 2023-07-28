Линзы от Johnson & Johnson не будут внесены в обновленный перечень параллельного импорта

Контактные линзы компании Johnson & Johnson (выпускает линзы Acuvue Oasys и Acuvue True Eyes) не будут внесены в обновленный перечень параллельного импорта. Об этом сообщил первый замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков.

Отвечая на вопрос «РИА Новости» в рамках форума Россия--Африка о включении линз Johnson & Johnson в перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту, господин Осьмаков сказал: «Нет, не появятся».

По словам первого замглавы Минпромторга, ведомство уже согласовало обновленный перечень товаров, попадающих под параллельный импорт. В ближайшее время документ планируется направить на утверждение в Минюст.

Президент Владимир Путин легализовал параллельный импорт в июне 2022 года, его продлили на 2023 год. В Россию допускается завоз утвержденных Минпромторгом товаров, которые легально поставлены в третьи страны, но не разрешены производителем к импорту в РФ. В список разрешенных к ввозу включили электронику, несколько брендов автохимии и инструменты для российской промышленности.

В конце мая игроки рынка рассказали «Ъ», что компания Johnson & Johnson стала рассылать салонам оптики уведомления о приостановке импорта. После этого в Минпромторге заявил о включении контактных линз, которые производит эта компания, в список для параллельного импорта. Наряду с Johnson & Johnson в перечень вошли контактные линзы таких производителей, как Alcon Laboratories Inc. и Bausch & Lomb.

Милена Костерева