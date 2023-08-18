Главные новости за 14 — 18 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Волгоградский ФК «Ротор» официально представил нового главного тренера Сергея Попкова.

Президент Владимир Путин назначил судей Саратовской, Волгоградской, Пензенской и Астраханской областей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин нашел решение инфраструктурного вопроса саратовских многодетных.

УФАС выдвигает новые претензии волгоградским властям по регулированию похорон. Городские власти получили очередное предупреждение по поводу действующей редакции правил организации похоронного дела. В УФАС считают, что они ведут себя не в интересах города и нарушают федеральное законодательство. Эксперты считают правовую позицию антимонопольщиков небезупречной.

В Саратовской области обсуждают льготы для жителей осажденного Сталинграда. Обладатели знака «Житель осажденного Сталинграда» смогут получать единовременные компенсации расходов на газификацию частных домов.

Депутат Госдумы попросил саратовскую прокуратуру разобраться в смерти животного. Житель Энгельса Саратовской области обвиняет родного брата в жестоком убийстве собаки матери. Мужчина обратился в полицию, прокуратуру и к депутату Государственной думы Владимиру Бурматову. По обращению последнего в прокуратуре начали проверку. Несмотря на наличие аудиозаписи, где брат заявителя сознается в убийстве животного и угрожает родственнику, в полиции отказывались видеть основания для разбирательства — помогло вмешательство «Ъ».

Саратовским многодетным предложат 250 тыс взамен положенных земельных участков. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил расширить перечень многодетных семей, которые смогут получить денежную выплату взамен земельного участка. Глава региона также намерен увеличить сумму до 250 тыс. руб. Многодетные родители отмечают: инициатива позволит чиновникам решить проблему с огромной очередью не землю, а достойные участки реализовать с торгов.

В Саратовской области из-за менингита могут перенести начало учебного года. Ученые говорят, что на данный момент регион находится на стадии высокой заболеваемости, «но плато, скорее всего, пройдено». Ситуация, заверяют медики, находится под контролем.

«Ситиматик» требует с властей Волгоградской области $7,5 млн неустойки. Компания намерена получить от администрации разницу между тарифами, по которым регоператор работал в области, и расходами, которые считает экономически обоснованными. Власти, в июле расторгшие соглашение с компанией, претензии категорически отвергают.

В Саратовской области падают объемы ввода жилья. Причиной стало снижение объемов продаж строительными организациями. К примеру, в феврале не сдали ни одной квартиры. Эксперты и участники рынка уверены, что на дальнейшее развитие событий повлияет политика Центробанка, а покупателям предстоит умерить ожидания.

В Астраханской области в газохимический комплекс вложат 200 млрд руб. Проект предполагает создание 600 рабочих мест. Ожидаемые налоговые поступления от проекта к 2030 году составят более 34 млрд руб.

Астраханские селекционеры вывели скороспелый сорт арбузов.

Дарья Васенина

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