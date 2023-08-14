«Ротор» официально представил нового главного тренера

Волгоградский СК «Ротор» сообщил о назначении Сергея Попкова главным тренером футбольной команды. О том, что после отставки экс-наставника сине-бело-голубых Алексея Стукалова именно такой вариант весьма вероятен, первым сообщил «Ъ».

Сергей Попков

Фото: АНО СК "Ротор"

Пресс-служба клуба отмечает, что господин Попков окончил Волгоградский государственный институт физической культуры, работал в структуре «Ротора», а также тренировал «Олимпию», «Ижевск», «Астрахань» и латвийский «Динабург». Кроме того, Сергей Попков занимал должность главного тренера в ФК «Окжетпес», с которым в 2018 и 2022 году выходил в Премьер-лигу Казахстана.

С 20 апреля 2012 года по 15 мая 2014 господин Попков был министром спорта и туризма Волгоградской области, в отставку был отправлен нынешним губернатором Андрее Бочаровым, тогда находившимся в статусе и. о.

После пяти стартовых туров в дивизионе «А» Второй лиги (группа «Золото») у волгоградской команды ни одной победы и последнее 10-е место в таблице.

Ярослав Малых

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.