В Саратовской области из-за менингита могут перенести начало учебного года

Учебный год 2023-24 может начаться в Саратовской области позже обычного. Такую информацию озвучили на брифинге в региональном министерстве здравоохранения.

По словам заведующей кафедрой эпидемиологии, микробиологии и доказательной медицины ФГБОУ ВО «Приволжского исследовательского медицинского университета» при Минздраве РФ Ольги Ковалишеной изменение сроков старта учебного года возможно в связи с обострением в регионе ситуации с вызывающей менингит энтеровирусной инфекцией. Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин уточнил, что обозначенный вопрос решится позже.

Госпожа Ковалишена подчеркнула, что на данный момент регион находится на стадии высокой заболеваемости, «но плато, скорее всего, пройдено». Ситуация, отметила ученый, находится под контролем.

Сегодня в Саратовской области работает группа специалистов Минздрава РФ. Специалисты посещали медучреждения и изучали их документацию.

Дарья Васенина

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