Президент Путин назначил судей Саратовской, Волгоградской, Пензенской и Астраханской областей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении судей в суды России. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В Волгоградской области председателем Дубовского районного суда стал Андрей Лисовской, судьей Среднеахтубинского районного — Екатерина Гудкова.

В Пензенской области Иссинский райсуд возглавила Лариса Сорокина, судьей Железнодорожного районного суда Пензы стал Алексей Макаров, Октябрьского районного — Елена Тюрина.

Судьей Астраханского областного суда стала Екатерина Бабушкина, Саратовского областного — Светлана Долгова.

Судьей Базарно-Карабулакского районного суда назначили Елену Свищеву, Ленинского районного суда Саратова — Оксану Денискину и Максима Макарихина.

В Арбитражном суде Саратовской области теперь работает Наталия Гусева, в Первом кассационном общей юрисдикции — Ольга Пенцева.

Дарья Васенина

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