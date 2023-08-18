В Астраханской области в газохимический комплекс вложат 200 миллиардов

На совещании с представителями крупного бизнеса Южного федерального округа (ЮФО) и Астраханской области заместитель председателя регионального правительства Казбек Хадиков рассказал об объеме инвестиций в газохимический комплекс по производству пластика, передает «ТАСС».

«Работаем над запуском инвестиционного проекта „Каспийская инновационная компания“ с объемом инвестиций более 200 млрд руб. Проект предполагает создание 600 рабочих мест. Ожидаемые налоговые поступления от проекта к 2030 году составят более 34 млрд руб.», — цитирует информагентство господина Хадикова. Чиновник уточнил, что реализация проекта позволит снизить объем госдолга региона на 1,5 млрд руб.

Затем Казбек Хадиков рассказал о шести новых инвестиционных проектах, пять из которых реализуются в особой экономической зоне «Лотос». Речь идет о сферах сельского хозяйства, обрабатывающего производства и логистики. Объем инвестиций составляет порядка 47 млрд руб.

Дарья Васенина

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