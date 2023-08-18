Строители не справляются с жильцами

С начала 2023 года в Саратовской области по сравнению с первыми семью месяцами 2022-го наблюдается спад введения жилья. Причиной стало снижение объемов продаж строительными организациями. К примеру, в феврале в регионе не ввели ни одного квадратного метра. Эксперты и участники рынка уверены, что на дальнейшее развитие событий повлияет политика Центробанка, а покупателям предстоит умерить ожидания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За прошедшие семь месяцев в регионе ввели в использование 79,9 тыс. кв. м в МКД

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ За прошедшие семь месяцев в регионе ввели в использование 79,9 тыс. кв. м в МКД

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Саратовской области опубликовал данные о темпах ввода жилья в регионе за минувшие семь месяцев 2023 года. По Приволжскому федеральному округу (ПФО), если брать общие объемы, субъект РФ оказался на девятом месте из 14 возможных в рейтинге темпов (снижение на 5,6%). На первой строке оказалась Ульяновская область — темпы выросли на 32,2%, затем идут Нижегородская (+26,6%) и Пензенская области (+23,6). С последним регионом Саратовская область имеет схожие темпы строительства: 467,5 тыс. кв. м в Пензенской области в январе—июле этого года и 450,2 тыс. кв. м — в Саратовской. Замыкают рейтинг темпов Чувашская Республика (—30,2%), Республика Мордовия и Кировская область (по —9,8%).

За указанный период в Саратовской области ввели 2884 индивидуальных жилых (ИЖС — 82,2% от общего объема) и многоквартирных (МКД — 17,8%) дома суммарной площадью 450,2 тыс. кв. м. В МКД к сдаче подготовили 4349 квартир.

В июле 2023 года ввели 67,3 тыс. кв. м жилья, рост к июлю 2022-го составил 50,5%. Существенное различие по объемам сдачи «квадратов» зафиксировали в феврале: 2022 год — 86,8 тыс. кв. м, 2023-й — 28,1 тыс. кв. м. Больше, чем годом ранее, сдавали жилья каждый второй месяц: в январе, марте, мае и июле. По данным на 2022-й, пики сдачи приходились на август (102,1 тыс. кв. м) и декабрь (154,7 тыс. кв. м).

За прошедшие семь месяцев в регионе ввели в использование 79,9 тыс. кв. м в МКД. Падение к аналогичному периоду прошлого года составило 28,1%. В первые два месяца фиксировали рост: январь — 3,4 тыс. кв. м в 2022 году против 24,2 тыс. кв. м в 2023-м; январь—февраль — 13,4 тыс. кв. м против тех же 24,2 тыс. кв. м. Показатели сравнялись в периоде январь—март: 36,8 в 2022-м и 35,8 в 2023-м. Начиная с января—апреля начался разрыв в пользу прошлого года: 53,8 тыс. кв. м в 2022-м против 45,6 тыс. кв. м в 2023-м. Январь—май: 79,4 тыс. кв. м и 47,5 тыс. кв. м (2022-й и 2023 соответственно). Январь—июнь: 109,9 тыс. кв. м и 52,8 тыс. кв. м. Январь—июль: 111,2 тыс. кв. м и 79,9 тыс. кв. м.

Если сравнивать месяц к месяцу, объемы ввода площадей МКД превысили показатели прошлого года в январе (3,4 тыс. кв. м в 2022-м и 24,2 тыс. кв. м в 2023-м) и июле (1,4 тыс. кв. м и 27,1 тыс. кв. м — рост в 19,8 раза). В остальные месяцы объемы прошлого года превысили показатели этого. Так, в феврале 2023-го в регионе вообще не сдавали квартиры; разрыв в марте составил 11,7 тыс. кв. м в пользу 2022-го; в апреле — 7,2 тыс. кв. м; в мае — 23,8 тыс. кв. м; в июне — 25,2 тыс. кв. м.

Руководитель саратовского отделения «Полезные люди», риэлтор Ирина Синицина считает, что в Саратове не хватает новостроек. «Повышенный спрос, который произошел на фоне внедрения различных госпрограмм, привел к тому, что предложение сильно сократилось».

По словам Ирины Синициной, повышение ключевой ставки ЦБ может как подстегнуть тенденцию, так и сравнять спрос с предложением: «Будет удорожание стройматериалов. С другой стороны, у многих людей и так уже был платеж по ипотеке больше среднего заработка по области. Сейчас он будет еще больше. На какое-то время спрос упадет, рынок ослабится».

Финансовый аналитик Светлана Казаринова считает, что падение объемов ввода вряд ли сильно повлияет на поведение потребителей:

"Несмотря на возросший спрос, половина квартир не продана. Это значит, что далеко не все могут себе позволить приобрести жилье по нынешним ценам«,— полагает госпожа Казаринова. По ее мнению, рынок ждет умеренный рост цен, а «застройщики будут более целевым образом выстраивать свою политику относительно продаж»: «Не будут закладываться новые объекты. Будут не спеша продавать то, что есть». Собеседница «Ъ» напомнила, что повышение ключевой ставки ЦБ сделает ипотеку дороже, это коснется в первую очередь рынка вторичного жилья, на который господдрежка не распространяется: «Большое количество покупателей развернется на первичный рынок. А если там они ничего не обнаружат, то придется покупать что есть».

Дарья Васенина

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