350 лет отцовства

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин предложил расширить перечень многодетных семей, которые смогут получить денежную выплату взамен земельного участка. Глава региона также предложил увеличить сумму до 250 тыс. руб. Многодетные родители отмечают: инициатива позволит чиновникам решить проблему с огромной очередью не землю, а достойные участки реализовать с торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саратовские чиновники регулярно выдают многодетным семьям участки под жилье без инфраструктуры

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Саратовские чиновники регулярно выдают многодетным семьям участки под жилье без инфраструктуры

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Семьи Саратовской области с четырьмя и более детьми смогут получить денежную компенсацию вместо земельного участка, даже если они не нуждаются в улучшении жилищных условий. Внесение соответствующих поправок в региональное законодательство анонсировал губернатор Роман Бусаргин. Возможность получить почти 206,5 тыс. руб. вместо земли в регионе появилась с марта 2022 года. Средства можно потратить на улучшение жилищных условий.

Глава региона уточнил, что этой возможностью воспользовались лишь 25 семей. Господин Бусаргин назвал механизм «хорошим», а непопулярность объяснил наличием упомянутого критерия — нуждаемости в улучшении жилищных условий. После принятия поправок, уверен губернатор, поддержкой смогут воспользоваться порядка 3 тыс. семей.

Роман Бусаргин также анонсировал увеличение выплат до 250 тыс. руб.

Обеспечение многодетных семей жильем в Саратовской области привлекло внимание федеральных властей с минувшей весны — тогда на ситуацию обратил внимание руководитель СКР Александр Бастрыкин. По результатам встречи с гражданами последний даже отстранил от должности руководителя регионального управления СК Анатолия Говорунова и поручил сотрудникам заняться проблемой. Причиной стал скандал в Энгельсе, где городские чиновники выделили многодетным землю без инфраструктуры — некоторые из участков попали в санитарно-защитную зону кладбища.

В результате силовики предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) бывшему сотруднику энгельсской администрации Ивану Козаченко, который якобы, исполняя обязанности главы района в отсутствие последнего, подписал соответствующие документы. Некоторым из многодетных родителей пришлось доказывать право на достойные земельные участки через суд.

Трудность, с которой сталкиваются власти при реализации действующей с 2012 года федеральной программы, обязывающей обеспечивать многодетные семьи жильем, состоит в требовании обязательного наличия инфраструктуры. Так, участки в селе Воробьевка были переданы гражданам еще в 2013 году — почти 1,2 тыс. семей получили земельные наделы. Освоение земли уперлось именно в отсутствие коммуникаций. Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитался, что привлек на соответствующие цели 130 млн руб. По данным региональной прокуратуры, 90% выданных энгельсским семьям участков также не обеспечены инфраструктурой — на них господин Володин привлек 80 млн, еще 30 млн пообещал выделить из казны региона Роман Бусаргин.

По данным надзорного ведомства региона на конец 2022 года, в регионе зарегистрировано почти 24,5 тыс. многодетных семей, из которых на учет для получения земли с 2012 года встали менее 21 тыс. Участками на тот момент было обеспечено чуть более 10 тыс. семей. «Электроснабжением обеспечено 70,1% сформированных для многодетных семей участков, автодорогами — 51,3%, водоснабжением — 45,4%, газоснабжением — 39,7%», — приводили прокуроры статистику регионального минстроя.

Только в Энгельсском районе за десять лет работы федеральной программы чиновники выделили 1881 земельный участок, из которых инфраструктура отсутствовала на 1711.

Тогда в прокуратуре отчитались о возбуждении уголовного дела по факту халатности (ст. 293 УК РФ). Круг подозреваемых пока не установлен.

При этом чиновники продолжают продавать с аукционов и даже раздавать землю, куда коммуникации подведены. Об этом «Ъ» рассказала руководитель областной общественной организации «Комитет многодетных матерей» Ирина Алешина.

«Знакомый многодетный хотел оформить свободный участок — для него это оказалось невозможным. А другой гражданин сообщил чиновникам, что хочет получить землю под разведение огорода, и оформил 25 участков. При том что соседние продаются за 2,5 млн руб.», — рассказала собеседница «Ъ». По словам госпожи Алешиной, инициатива губернатора позволит региональным властям сократить очередь многодетных на получение земли: «Люди устали ждать. У них уже выросли дети, многие по семь или восемь лет ждут участки, они готовы получить хоть что-то».

Общественница добавила, что спросом новое предложение будет пользоваться по преимуществу в сельской местности, где разница между компенсацией и стоимостью земли не столь велика, как в городах. Собеседница «Ъ» заключила, что снятие ограничений по принципу нуждаемости в жилье следует считать шагом к решению проблемы, которая существует в регионе с 2012 года.

При текущих расходах регионального бюджета на компенсации для многодетных решение проблемы займет сотни лет. Об этом «Ъ» рассказал многодетный отец, юрист Дамир Ахмедшин.

«На выплаты многодетным взамен участков регион ежегодно закладывает порядка 10–11 млн руб. В будущем году запланированы траты в размере 11,4 млн руб. Таким образом, в год область может рассчитаться примерно с 45 семьями. Тогда как на выплаты всем состоящим на учете семьям нужно порядка 3,5–4 млрд руб. Если все многодетные захотят получить выплаты, то с текущим уровнем трат на это у области уйдет около 350 лет».

Юрист отметил: муниципальные власти нередко отчитываются о наличии инфраструктуры на выделенных многодетным участках, когда на самом деле ее нет. Собеседник упомянул, что в начале августа прошлого года администрация Лысогорского района сообщила ему, что на его участке и соседних инфраструктура есть. А ближе к концу того же месяца прокурорская проверка показала обратное.

«Эти недостоверные сведения представляются в министерство строительства региона. Министерство отчитывается правительству России. В результате район уже не может претендовать на субсидию для строительства коммуникаций», — считает господин Ахмедшин.

Комментируя увеличение размеров выплаты до 250 тыс. руб., собеседник «Ъ» заметил, что только подведение коммуникаций к участку обходится в 600–700 тыс. руб.

Никита Маркелов

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