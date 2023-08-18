Мусорный оператор вспомнил о недоплате

Экс-оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) «Ситиматик-Волгоград» требует от администрации региона возместить разницу между тарифами, по которым компания работала в области, и расходами, которые считает экономически обоснованными. Власти, в июле расторгшие соглашение с компанией, претензии категорически отвергают. Наблюдатели отмечают, что в суде спор может иметь перспективы, если «Ситиматик» готов предоставить исчерпывающие доказательства необходимых производственных расходов. Однако пока речь идет о попытке договориться в досудебном порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мусорные войны привели к завалам, от которых новый оператор только начал избавляться

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Мусорные войны привели к завалам, от которых новый оператор только начал избавляться

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

ООО «Ситиматик-Волгоград» направило властям Волгоградской области претензию с требованием выплатить 713 млн руб. неустойки.

Компания, с января 2019 года и до недавнего времени выполнявшая функции регоператора по обращению с ТКО, требует выплатить эту сумму как «размер неучтенных расходов». По оценке экс-оператора, это 713 млн руб. Ввиду того что 14 июля власти региона объявили о досрочном расторжении контракта с компанией, учесть упущенную выгоду в тарифном регулировании следующих лет невозможно, «Ситиматик-Волгоград» требует возмещения из бюджета. Одновременно экс-оператор пытается вернуть статус через суд, а также подал заявление на банкротство.

В 2022 году ООО «Ситиматик-Волгоград» при выручке 2,85 млрд руб. (снижение год к году на 4,48%, или 133,5 млн) получило чистый убыток 573,5 млн, кредиторская задолженность компании превысила 2,1 млрд рублей, а дебиторская выросла до 1,5 млрд.

«Если истец докажет, что понес объективные экономические расходы, которые должны были быть учтены в тарифе, но учтены не были, то такой иск имеет судебные перспективы, — рассуждает руководитель юридического бюро „Аргументъ“ Андрей Ларин. — По опыту, „Ситиматик“ выигрывает почти все дела. У меня личное ощущение, что к этой компании какое-то особое отношение».

Бенефициар группы «Ситиматик» — АО «Диджиталтех» Сергея Котляренко. Господин Котляренко также владеет компанией «КСП Капитал», которая управляет активами паевых инвестфондов и НФП, а также корпоративными и частными активами, в том числе принадлежащими главе госкорпорации ВЭБ.рф Игорю Шувалову.

В «Ситиматике» отмечают, что тарифы на обращение с ТКО «во всех регионах росли, тогда как только в Волгоградской области падали».

Действительно, с 1 января 2020 года жители региона стали платить за вывоз мусора на 7,8% меньше, с 1 января 2021-го тариф снизили еще на 4,75%, а с 1 января 2022-го — на 6,5%. Власти объясняли перерасчет многими параметрами, включая пересчет объемов и оптимизацию схемы транспортировки.

«Ситиматик», напротив, все годы предлагал установить тарифы с существенным повышением. Один раз компания подала судебный иск, отстаивая необходимость, по их мнению, почти двукратного повышения ставок, однако вскоре его отозвала.

«Региональный оператор избран по конкурсу, условия которого достаточно жесткие. Любой оператор заведомо существует в ситуации, когда его в любой момент могут лишить статуса, потому что найти нарушение в деятельности регионального оператора проще простого, — рассказал осведомленный источник в менеджменте группы „Ситиматик“. — Если оператор начинает сопротивляться, он лишается статуса моментально. Это исключительно зависимый от региона бизнес».

Источник также отметил, что компания лишилась статуса в результате противостояния с владельцами региональных полигонов из группы «Чистый город», основательница которого — экс-руководитель областного комитета природных ресурсов и экологии Полина Вергун.

После расторжения договора с «Ситиматиком» областные власти заключили временное соглашение с ООО «Экоцентр», входящим как раз в группу «Чистый город».

В мае этого года компании, владеющие мусорными полигонами в регионе и принадлежащие «Чистому городу», почти одновременно ограничили время приема мусоровозов компании «Ситиматик» на своих объектах. Свои действия они называли вынужденными, поскольку «Ситиматик» накопил перед ними огромную задолженность. По мнению регионального управления ФАС, эти действия можно считать картельным сговором.

Сергей Котляренко предлагал Полине Вергун и ее партнерам соглашение о реструктуризации почти полумиллиардной задолженности и временном объединении бизнес-структур, однако в «Чистом городе» инициативу отклонили, из-за «неблагонадежной платежной репутации компании, которая не гарантирует выполнение данных финансовых обязательств».

Ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов отмечает, что попытка взыскания упущенной выгоды из-за мер государственного регулирования не уникальна.

«В сфере обращения с отходами тоже есть такая практика: в Орловской области мусороперерабатывающий завод „Экосити“ обратился в суд с иском к регоператору „Зеленая роща“ в связи с недопоставленным для переработки мусором, что привело к упущенной выгоде. А в 2018 году в Новосибирской области разгорелся конфликт из-за строительства двух мусороперерабатывающих полигонов, которые планировалось разместить в неподходящих местах. В расторжении договора там были запланированы санкции для инициатора расторжения в виде выплаты неустойки 300 млн руб.», — поделился эксперт.

Дальнейшее разбирательство, рассуждает господин Баранов, зависит от возможности сторон найти компромисс. «Если согласия не будет, то в суде компании, требующей возмещения неполученной выгоды, будет необходимо ее доказать, что называется, с цифрами в руках, что потребует много времени, — поясняет Дмитрий Баранов.— В этом случае могут открыться различные обстоятельства и потребоваться внесение изменений в регулирование в сфере на региональном уровне».

В администрации Волгоградской области подтвердили, что досудебную претензию «Ситиматика» в региональном комитете тарифного регулирования получили. Документ «будет рассмотрен в порядке, определенном процессуальным кодексом», сообщил представитель ведомства. «Сумма, указанная в претензии, не обоснована, не подтверждена никакими расчетами и доводами», — отметил представитель региональной администрации, добавив, что область «проводит выверенную тарифную политику, при формировании тарифов на обращение с ТКО были защищены интересы жителей и соблюден баланс в отношении бизнеса».

Источник, близкий к руководству регионального главка одного из правоохранительных ведомств, полагает, что досудебная претензия — «это приглашение к диалогу». «Понуждение к переговорам. Вопрос со статусом закрыт, а вот сумму убытков хотят минимизировать. К тарифным решениям наверняка есть вопросы по их методике. Но если все вытаскивать, то рассматривать станут и неочевидные положения в расчетах „Ситиматика“, включая приобретение очень дорогой автомобильной техники. Так что речь едва ли о готовности рубиться в суде, скорее предложение договориться полюбовно, имея в виду, что итоговая компенсация будет, скажем, 40% от заявленной», — рассуждает источник.

Добавим, что первое заседание суда по требованию «Ситиматика» о восстановлении статуса регоператора состоится 31 августа.

Ярослав Малых

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