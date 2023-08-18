Астраханские селекционеры вывели скороспелый сорт арбузов

В Астрахани селекционеры вывели сорт арбузов «Спартак», передает «ТАСС» со ссылкой на директора предприятия «Мастер семя» Артема Соколова.

Господин Соколов уточнил, что новый сорт с бело-красной мякотью созревает на 10-12 дней быстрее обычных сроков. Также «Спартак» устойчив к плохой погоде.

«Вкус сладкий, нежный и тающий, сопоставим с иностранными конкурентными сортами, кожура имеет размытый черно-зеленый рисунок. „Спартак“ хорошо себя показал, когда „выжил“ при неожиданных морозах в мае и в период заливных дождей», — рассказал селектор.

Сорт получил высокую инспекторскую оценку. В следующем году планируют начать продавать семена.

Дарья Васенина

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